CPMI adia depoimento de Mauro Cid para a próxima terça (11/07)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro adiou, para a próxima terça-feira (11), às 9h, a reunião na qual tomaria o depoimento do coronel do Exército Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mauro Cid está preso desde 3 de maio, acusado de fraudar cartões de vacinação. O depoimento estava inicialmente previsto para esta terça-feira (4).

De acordo com a liderança da comissão mista, o motivo do adiamento seria a pauta da semana da Câmara dos Deputados, que estará focada na agenda econômica do governo.

“Considerando a intensa agenda da Câmara dos Deputados desta semana, com sessões deliberativas a serem realizadas todos os dias, com a suspensão da atividade de suas comissões e com a apreciação de matérias relevantes[…] que impede o funcionamento da CPMI concomitante ao plenário, decidiu-se pelo adiamento das reuniões desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito originalmente agendadas nesta semana”, explica um comunicado da presidência da comissão, exercida por Arthur Maia (União-BA).

*Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Heloá Canali, Coordenadora de Oliberal.com