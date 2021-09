CPI vai denunciar ataques de empresário em inquérito de Moraes no STF

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid decidiu enviar ao Supremo Tribunal Federal (STF) denúncias de ataques feitos pelo empresário Otávio Oscar Fakhoury a integrantes da comissão. As informações serão compartilhadas no inquérito das fake news, conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes.

O empresário presta depoimento nesta quinta-feira, 30, à CPI e é um dos alvos do inquérito. O senador Fabiano Contarato expôs um ataque homofóbico sofrido por ele logo no início da sessão. Na sequência, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) também denunciou ataques feitos pelo empresário.

Senadores relataram outras declarações ofensivas feitas por ele a integrantes da comissão. O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), deu aval para o compartilhamento das informações antes da conclusão do relatório final da investigação no Senado, previsto para ser lido e votado no dia 20 de outubro.