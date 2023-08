CPI do MST: 'Nunca possuí armas e sou contra', diz José Rainha

Questionado pelo deputado federal Evair Melo (PP-ES) durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) se já teve porte de armas, o líder do Movimento Sem-Terra, José Rainha, afirmou que nunca possuiu armas.

"Nunca usei armas. Quando era moleque, a gente caçava. Meu pai tinha espingarda, mas não deixava a gente chegar perto. Nunca possuí armas e sou contra. Acho que o Brasil tem que lutar pela paz", disse ele, que preside a Frente Nacional de Lutas no Campo e Cidade (FNL).

Melo também questionou as relações de Rainha com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com movimentos sociais, como a Comissão Pastoral da Terra (CPT) e a Central Única dos Trabalhadores (CUT).

"O trabalho feito pela igreja nesse país foi fundamental na luta pelos excluídos. Conheci muita gente de movimentos sociais e da igreja ao longo da minha trajetória. Há muita solidariedade. Continuo acreditando nessa missão de que a reforma agrária é necessária para fazermos justiça aos indígenas e negros deste país", afirmou o depoente.

Melo criticou Rainha por "invadir terras dos outros" e disse que não está convencido de que o líder foi, de fato, trabalhador rural dedicado à agricultura familiar. E afirmou que Rainha, que é natural do Espírito Santo, envergonha o povo capixaba.

"Não tem mão de agricultor. Falar que é da terra e não ser do trabalho é um contraditório que não se sustenta. Se você voltar lá no Espírito Santo, não será bem recebido. Você desonra nosso estado", disse.