CPI das ONGs vai ouvir ‘outra vítimas’, pequenos agricultores do interior do Pará

O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito das Organizações Não Governamentais, a CPI das ONGs, Plínio Valério (PSDB-AM), adiantou que haverá nova sessão na comissão na terça-feira, 4 de julho. O parlamentar também falou sobre os próximos passos em um vídeo publicado em suas redes sociais.

“Na próxima terça-feira teremos uma nova sessão, enquanto não chegam as informações que nós pedimos a todas as instituições que podem colaborar nessa CPI”, disse Plínio Valério.

Ele explicou que na próxima semana será ouvido um “mais um segmento atingido, vítima dessas ONGs, que são pequenos agricultores do interior do Estado do Pará”. Além disso, o senador disse que mais uma liderança indígena será ouvida “para mais uma vez colocar para você a realidade”.

Plínio agradeceu pelo apoio que, segundo ele, vem de todo o Brasil e disse: “Vamos abrir, sim, essa caixa preta [das ONGs]. Na outra terça-feira, vamos ouvir o ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo e, em seguida, vamos ter oitivas, que nós pretendemos fazer com que as pessoas confessem o que andam fazendo no meio do mato”.

Na sessão da última terça-feira (27), a CPI ouviu os líderes indígenas Alberto Brazão Góes, Adriel Kokama e Valdeci Baniwa. Alberto Brazão Góes disse que “quanto mais miserável é o povo yanomami, mais matéria-prima se torna para as ONGs”.