CPI das ONGs ouve o pesquisador Luiz Carlos Molion, nesta terça-feira, 5

Nesta terça-feira, 5, está previsto na CPI das ONGs o depoimento do meteorologista, pesquisador e professor aposentado da Universidade Federal de Alagoas, Luiz Carlos Molion. Ele é especialista na temática ambiental, incluindo mudanças climáticas, e contesta a alegação de que o aquecimento global é causado pelo ser humano. A oitiva inicia às 11h, no Senado. Molion foi convidado a depor pelo relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), senador Márcio Bittar (União-AC).

Instalada no último dia 14 de junho, a CPI das ONGs tem 130 dias de prazo para apurar a liberação e aplicação de recursos federais para Organizações Não-Governamentais (ONGs) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), bem como a utilização, por essas entidades, desses recursos e de outros por elas recebidos do exterior, a partir do ano de 2002 até a data de 1º de janeiro de 2023.

Após a comissão ter realizado a primeira diligência, em Pari Cachoeira, distrito de São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, no último dia 31 de agosto, serão retomados os trabalhos presenciais da CPI em Brasília para ouvir Luiz Carlos Molion. A expectativa dos membros da CPI é que ele preste informações sobre a atuação de ONGs em questões ambientais e climáticas no Brasil. Em participações anteriores em audiências públicas no Senado, o pesquisador argumentou que o Brasil vive em condição “semicolonial” porque, segundo ele, submete interesses e soberania nacionais à governança global.

O presidente da CPI, senador Plínio Valério (PSDB-AM), disse que o depoimento é importante de Luiz Carlos Molion para mostrar que os brasileiros não são os “vilões do planeta” e que “não devem se submeter aos interesses de países que desmataram e, agora, querem limpar seus pecados ambientais condenando os povos da Amazônia à pobreza e à miséria”.

Já de acordo com Márcio Bittar, que também é autor da CPI, o depoimento de Molion será importante para conhecer como se dá a participação das ONGs e OSCIPs na militância de questões ambientais e quais são os resultados práticos dela.

O presidente da comissão antecipou que o próximo passo será é ouvir os depoimentos de dirigentes de ONGs que já tiveram o requerimento de convocação aprovado pela CPI. O Instituto Socioambiental (ISA), que foi mencionado em depoimentos já colhidos, será uma das primeiras ONGs a ser convocada.