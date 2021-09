A CPI ouve nesta quarta-feira (15) o depoimento do advogado Marconny Nunes Ribeiro Albernaz de Faria, apontado como lobista da Precisa Medicamentos. As perguntas para Marconny devem girar em torno das mensagens no aplicativo WhatsApp e arquivos de mídia vinculados aos diálogos, fruto da Operação Hospedeiro. Acompanhe: