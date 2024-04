Conselho de Ética da Câmara abre processo que pode levar à cassação do deputado Glauber Braga

O Conselho de Ética da Câmara abriu nesta quarta-feira (24) um processo disciplinar que pode levar à cassação do mandato do deputado federal Glauber Braga (PSOL/RJ). Na última terça (16), após discutir com Gabriel Costenaro, militante do Movimento Brasil Livre (MBL), Glauber expulsou Costenaro do prédio da Câmara, aos chutes.

Após a confusão com o militante do MBL, Glauber teve outro embate, dessa vez com Kim Kataguiri (União-SP), um dos fundadores do movimento. Os dois discutiram na delegacia de polícia e vídeos gravados no local mostram que o psolista segura e pressiona as mãos de Kim, ato que o Partido Novo, autor da representação contra o parlamentar, também classifica como agressão física ao Conselho de Ética.

O processo aberto pelo Conselho de Ética vai apurar a conduta de Glauber Braga. O Partido Novo pede a cassação do mandato dele, por entender que as condutas violam as “normas de decoro que exigem respeito e decoro nas interações”.

Foram sorteados como possíveis relatores os deputados Cabo Gilberto Silva (PL-PB), Rosângela Reis (PL-MG) e Sidney Leite (PSD-AM), mas a escolha cabe ao presidente do conselho, Leur Lomanto Júnior (União-BA).

Após ser designado, o relator terá um prazo de dez dias úteis para apresentar um parecer preliminar, que poderá ser pelo prosseguimento ou arquivamento do caso. Em caso de prosseguimento, a análise do caso passará por diversas etapas, inclusive período para defesa do parlamentar. Depois, em seu parecer, o relator poderá opinar pela absolvição ou punição, que vai de censura à perda do mandato parlamentar.

Defesa

Glauber alega que Costenaro havia ofendido uma pessoa e acusa o militante de buscar confronto com integrantes do PSOL para conseguir engajamento político.

“Esse sujeito do MBL tem histórico de agressão a mulheres. É a 5ª provocação dele! Na 4ª vez ele ameaçou a mãe de um militante nosso com mais de 70 anos dizendo que sabia onde ela morava. Já existe boletim de ocorrência sobre isso! Não me arrependo de nada do que fiz! Não vou recuar pra fascista de MBL!”, afirma.