Confira a agenda dos postulantes ao cargo de prefeito de Belém para esta sexta-feira (30/8) 

Delegado Éder Mauro – PL

MANHÃ- Reunião com Lideranças

TARDE: 16H: Gravação do Pod Cast Roma Busines, do portal Roma News

18H - Blitz na Avenida Dr. Freitas, com Tv. Duque de Caxias, próximo ao Hangar

Delegado Eguchi – PRTB

MANHÃ: Reunião com os candidatos a vereadores do PRTB

TARDE: Reunião com a equipe de campanha

Caminhada no bairro do Marco, concentração início da João Paulo II, posto Shell, esquina com a timbó.

Edmilson Rodrigues – PSOL

8h - Caminhada no bairro do Guamá

17h - Caminhada no bairro do Curió-Utinga

18h - Inauguração do comitê de Indalécio Pacheco

19h - Inauguração do comitê de Marinor Brito

Igor Normando – MDB

9h às 11h30 - Caminhadas na Feira de São Brás e, também, na Feira da 25 de Setembro, no bairro do Marco

17h - Caminhada Marco, com concentração na travessa Angustura com Passagem Valdir Acatauassú Nunes

Ítalo Abati – NOVO

10h / 12h: Candidato produz conteúdo sobre bastidores da campanha.

14h / 18h: Candidato reúne sobre os eventos do final de semana.



Jefferson Lima – Podemos – Não enviou informações

Raquel Brício – UP

8h - Panfletagem em São Brás.

17h - Caminhada ‘porta a porta’ no bairro da Condor.

Thiago Araújo – Republicanos

*Agenda do dia 30/08 - Sexta-feira*

Manhã: Gravação de propaganda eleitoral

Tarde: Encontro com moradores do bairro do Umarizal

Noite: Encontro com moradores de São Brás

Well Macedo – PSTU

17h - Participação nas Eleições Sindicais dos Trabalhadores Telefônicos, no bairro do Telégrafo.

*As agendas dos candidatos são de responsabilidade das assessorias e enviadas à redação até às 17h.