Condenada, vereadora filha de Fernandinho Beira-mar recebe 'Prêmio Responsabilidade Social'

Uma das filhas do notório traficante Fernandinho Beira-Mar, a vereadora Fernanda Costa (MDB), condenada por repassar mensagens do pai a lideranças do Comando Vermelho (CV), foi homenageada com o Prêmio Responsabilidade Social 2023, entregue pela Associação Grupo Para Todos (AGPT), que defende a bandeira da diversidade sexual.

A solenidade de entrega do troféu e diploma ocorreu na última quinta-feira (9) no plenário da Câmara Municipal de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde ela ocupa uma vaga de parlamentar.

VEJA MAIS

"Foi com muito prazer e satisfação que recebi o convite da Diretora da Associação, @alessiaalmeidaoficial, que também é uma liderança de comunidade e do movimento LGBT. Apesar de ter alcançado muitas conquistas ao longo dos anos, a população LGBTQIA+ ainda enfrenta desafios diários, em relação a direitos como saúde, educação, trabalho, entre outros. Por isso, meu mandato estará sempre a disposição pra construirmos juntos políticas públicas na garantia de direitos e combate à discriminação", escreveu Fernanda, em um post nas redes sociais sobre o prêmio.

Condenada

Fernanda Costa tem 34 anos e foi condenada em abril deste ano, pelo Tribunal Regional Federal de Rondônia, a 4 anos e 10 meses de reclusão no regime semiaberto por repassar mensagens de Fernandinho Beira-Mar, preso desde 2001, a lideranças do Comando Vermelho. Investigações da Polícia Federal e do Ministério Público apontaram que ela usava as visitas ao pai para receber as instruções que deveriam ser repassadas à facção.

A defesa recorreu da decisão. Enquanto isso, Fernanda continua atuando no Poder Legislativo.