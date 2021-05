Compra da Coronavac foi interrompida após declaração de Bolsonaro, diz diretor do Butantan

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou nesta quinta-feira, 27, que as tratativas de compra da vacina Coronavac pelo governo federal foram interrompidas após declaração do presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi feita em depoimento à CPI da covid-19.

"Houve intensas tratativas com as equipes técnicas do ministério (da Saúde). No dia 20 de outubro, eu fui convidado po Pazuello para uma cerimônia em que a vacina seria anunciada", declarou Covas.

"Infelizmente as conversações que deveriam seguir no dia seguinte, não prosseguiram. Houve uma manifestação do presidente dizendo que a vacina não seria incorporada", argumentou.