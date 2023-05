Comissão da Câmara Federal discute melhorias e concurso para Museu Emílio Goeldi

Nesta quarta-feira (10), uma audiência pública, a partir das 9h, da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI) da Câmara Federal vai abordar a necessidade de melhoria da infraestrutura do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG).O evento também discutirá a realização de concurso público para o preenchimento de vagas na instituição.

A programação atende ao requerimento do deputado Raimundo Santos (PSD-PA) e terá convidados, entre eles, o diretor do MPEG, Nilson Gabas Júnior, que promete fazer um diagnóstico geral dos problemas que afetam pelo menos três prédios históricos, recintos de animais e a urgente necessidade da provisão de 60 vagas em três áreas.

Na audiência, que terá formato híbrido, são aguardados representantes da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Pará (Sectet), do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), além da própria ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.

O deputado Raimundo Santos informou que esteve no Museu Goeldi, na segunda-feira (8), e constatou a necessidade de recuperação de prédios da instituição, bem como soube da necessidade de pessoal.

"Estamos confiantes que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação estará sensível a essa causa importante para o País”, disse o parlamentar, que já fez o apelo pessoalmente à ministra Luciana Santos.

Na visita na segunda-feira passada, o deputado foi recebido pelo diretor Nilson Gabas Júnior, acompanhado da coordenadora de Comunicação e Extensão, Maria Emília Sales; da chefe do Serviço de Comunicação Social, Joice Bispo Santos; e do chefe do Parque Zoobotânico Pedro Oliva.

Prédios históricos precisam de obras estruturais

De acordo com o Museu Goeldi, as obras estruturais no MPEG foram orçadas em R$ 25 milhões, e os ministérios de Ciência, Tecnologia e Inovação e de Cidades já estão com os levantamentos dos custos detalhados.

O Museu Goeldi é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e completa 57 anos em 2023. A instituição precisa de 60 profissionais: 15 analistas em Ciência e Tecnologia, 30 pesquisadores e 15 tecnologistas.

Em 6 de abril passado, o Ministério de Estado da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos lançou a portaria número 1.369, autorizando a realização de concurso público. O total de vagas abertas chega a 814, que começam a ser disputadas por 17 institutos de pesquisa. A soma das vagas necessárias ao MPEG correspondem a 7,5% da soma geral nas três categorias funcionais.

Prédios tradicionais do Goeldi, como o Prédio da Rocinha, a Casa de Emílio Goeldi e o Sobrado Alexandre Rodrigues Ferreira necessitam de obras de recuperação. Entre os recintos em condições mais preocupantes e com custos mais elevados de restauração estão o Espaço Raízes, o Tanque do Pirarucu, o Recinto das Onças e o Berçário das Vitórias-Régias.