Com reuniões no Planalto nesta quinta, Lula anuncia primeiro encontro com todo o Ministério

Em sua conta no Twitter, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contou que as reuniões no Palácio do Planalto continuam nesta quinta-feira (5) e que, nesta sexta (6), haverá o primeiro encontro do novo chefe do Executivo com todo o Ministério.

VEJA MAIS:

Hoje terei mais um dia de reuniões no Palácio do Planalto e amanhã temos a 1º reunião com todo o ministério. Estamos trabalhando com muita dedicação porque temos um compromisso com o país. O governo tem que cuidar de quem mais precisa e é isso que vamos recuperar. Bom dia! — Lula (@LulaOficial) January 5, 2023

"Estamos trabalhando com muita dedicação porque temos um compromisso com o país. O governo tem que cuidar de quem mais precisa e é isso que vamos recuperar. Bom dia!", publicou o petista na rede social.