Chegam a 13 as mortes em terra Yanomami em quatro dias de investigação

De acordo com a Polícia Federal, o número de mortos por arma de fogo na terra Yanomami chega a 13, nesta quarta-feira (3). A PF informou que os corpos encontrados não são de indígenas, mas não há a confirmação de que são de garimpeiros.

O transporte de oito corpos será feito pelas forças de segurança do governo, para Boa Vista, em Roraima. Os agentes da PF fizeram perícias e levantamentos de dados onde os corpos foram encontrados.

A PF começou uma nova investigação após as mortes acontecerem na mesma região em que foram registrados os últimos ataques na comunidade Uxiú. No último sábado (29), agentes da Polícia Federal reforçaram o patrulhamento no local depois de três indígenas serem baleados. Um deles morreu no local e os outros dois foram encaminhados ao Hospital Geral de Roraima.

No domingo (30), quatro garimpeiros foram mortos na região, após confrontos com agentes da PF do Ibama. Representantes do governo federal desembarcaram em Roraima na segunda-feira (1), para prestar reforços no atendimento à comunidade.

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, afirmou que pediu auxílio do Ministério da Justiça e de Segurança Pública.