Censo Demográfico: 51,25% dos indígenas do Brasil vivem na Amazônia, mostra IBGE

Mais da metade da população indígena do Brasil está na Amazônia: 867.919 pessoas das 1.693.535 em todo o país, o que representa 51,25% do total. É o que mostra o Censo Demográfico 2022 para a população indígena, divulgado nesta segunda-feira (7) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em números absolutos, a região Norte desponta na frente, com 753.357 pessoas indígenas, das quais 80.974 vivem no Pará, sexto Estado brasileiro com a maior quantidade de indígenas. Cerca de 1% da população é indígena no Pará e 51,64% dos residentes no Estado vivem dentro de Terras Indígenas (TIs). À frente, aparecem Amazonas (490.854), Bahia (229.103), Mato Grosso do Sul (116.346), Pernambuco (106.634) e Roraima (97.320).

Já no que tange à proporção de pessoas indígenas em relação à população total de cada Estado, lideram o ranking Roraima (15,29%), seguido do Amazonas (12,45%), Mato Grosso do Sul (4,22%), Acre (3,82%), Bahia (1,62%), Mato Grosso (1,59%), Amapá (1,55%), Rondônia (1,34%), Tocantins (1,32%) e Pernambuco (1,38%). O Pará aparece em 11º lugar nessa lista.

Das 49 TIs do Pará, as 10 com as maiores quantidades de pessoas indígenas são:

Munduruku 9.257 Kayapó 5.455 Andirá-Marau 3.183 Parque do Tumucumaque 2.250 Alto Rio Guamá 1.926 Xikrin do Rio Catete 1.727 Sai-Cinza 1.653 Parakanã 1.325 Nhamundá/Mapuera 1.298 Menkragnoti 1.291

Em cinco TIs do Pará, 100% da população residente se autodeclarou indígena:

Menkragnoti (1.291 pessoas);

Baú (672 pessoas);

Rio Paru D'Este (385 pessoas);

Panará (370 pessoas indígenas);

Zo'é (330 pessoas);

Os municípios com as maiores populações indígenas, em números absolutos, são:

Santarém 16.955 Jacareacanga 14.216 Altamira 6.194 Oriximiná 3.805 Aveiro 3.208 Itaituba 2.720 Cumaru do Norte 2.487 São Félix do Xingu 2.451 Belém 2.125 Parauapebas 1.971

A participação de indígenas é mais relevante nas populações dos seguintes municípios:

Jacareacanga 59,13% Cumaru do Norte 17,72% Aveiro 17,54% Belterra 9,92% Pau D'Arco 6,64% Bom Jesus do Tocantins 6,28% Oriximiná 5,57% Bannach 5,36% Santarém 5,11% Altamira 4,91

Fonte: IBGE