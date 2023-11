CCJ do Senado aprova texto-base da reforma tributária, que segue para plenário

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou na tarde desta terça-feira (7), por 20 votos a 6, o texto-base da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária. A aprovação marca um passo importante na discussão que já se estende por quase três décadas em busca de um novo sistema tributário no Brasil.

Os membros da CCJ ainda precisam analisar os destaques, que são possíveis alterações em trechos do texto principal aprovado. Após essa etapa, o texto da reforma tributária seguirá para o plenário do Senado, onde será submetido à votação. No entanto, o governo está avaliando se possui os votos necessários para aprovar a versão atual do projeto.

VEJA MAIS

Caso seja aprovado no plenário do Senado, o texto retornará à Câmara dos Deputados. Esta já havia analisado o projeto em julho, mas agora terá que considerar as modificações feitas pelos senadores.

O governo, bem como a maioria dos economistas e empresários, acreditam que a reforma tributária terá um impacto positivo na economia brasileira, uma vez que simplificará o sistema de cobrança de impostos, que é atualmente considerado ineficiente e repleto de distorções que resultam em custos elevados.