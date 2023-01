Casal dono de madeireira de Novo Progresso está entre os presos por atos terroristas em Brasília

Um casal dono de uma madeireira do município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, está entre os presos pela polícia após a participação nos atos antidemocráticos em Brasília ocorridos no último domingo (08). Pâmela Luana Missio, o marido dela e cerca de outros trinta moradores da cidade estão na relação divulgada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seap-DF). As informações são do portal O Estado Net.

Ao todo, 1.398 participantes da ação violenta que destruiu parte da estrutura nos prédios da Praça dos Três Poderes já estão sob custódia, levados para o Complexo Penitenciário da Papuda e o presídio feminino da Colmeia.

De acordo com o portal, entre os que participaram dos atos em Brasília, estão pessoas de Novo Progresso ligadas ao agronegócio e ao setor madeireiro. A maioria teria bancado do próprio bolso os ônibus que saíram em caravana para a capital do Brasil. O casal Missio é investigado por crimes como golpe de Estado, roubo, lesão corporal e outros.

De acordo com a Polícia Federal, 684 pessoas foram soltas. Na terça (10), a Polícia Federal havia liberado idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua e mães acompanhadas de crianças, "por questões humanitárias".