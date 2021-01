Cartão de vacinação de Bolsonaro terá sigilo de até 100 anos

O Palácio do Planalto decretou sigilo de até 100 anos ao cartão de vacinação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), incluindo informações sobre as vacinas que o presidente recebeu ou não.

A descoberta veio após a coluna do jornalista Guilherme Amado, da revista Época, fazer o pedido de transparência, baseado na Lei de Acesso à Informação (LAI). A Presidência respondeu que os dados “dizem respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem” do presidente e impôs sigilo ao material.