Carlos Bolsonaro diz que 'limpa a bunda' com gravatas de Moro e Santos Cruz

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho "02" de Jair Bolsonaro e principal articulador do pai nas redes sociais, afirmou, na quinta-feira (12), que "limpa a bunda" com as gravatas do ex-ministro da Justiça, Sergio Moro, e do general Santos Cruz. Ele rebateu críticas que ambos fizeram às declarações do presidente em relação a vacina CoronaVac, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan e pela farmacêutica chinesa Sinovac.

O de Santos Cruz post foi compartilhado por Moro e virou alvo das declarações de Carlos (Reprodução Tweeter)

Carlos respondeu a uma seguidora, que disse que Moro e Santos Cruz fizeram uma dobradinha no Twitter para criticar Bolsonaro. "Limpo a bunda com as gravatas dos dois", disse o vereador, em um post com mais de 3 mil curtidas.

Santos Cruz integra o rol de militares que levantaram críticas contra o governo. Bolsonaro comemorou a suspensão de testes com a vacina. "Mais uma que Jair Bolsonaro ganha", escreveu o presidente nas redes sociais, em referência ao governador de São Paulo, João Dória, que anunciou a compra de doses do medicamento.

GANHOU DE QUEM? Vacina, qq que seja, é saúde pública. É para a população. Não é assunto particular. O trato tem ser técnico e dentro da lei. Fora disso é irresponsabilidade, falta de noção mínima das obrigações, desrespeito pela saúde dos cidadãos. Vergonha! Sem classificação! — General Santos Cruz (@GenSantosCruz) November 11, 2020

Os testes já foram retomados, pois ficou provado que a morte de um voluntário ocorreu por suicídio, e não tem relação com imunizante.