Câmara Municipal de Belém realiza sessão em Mosqueiro nesta segunda

A Câmara dos Vereadores de Belém realiza na manhã desta segunda-feira (2) sessão itinerante no distrito de Mosqueiro, com a presença de 26 dos 35 vereadores participam da sessão.

O objetivo é aproximar a população da ilha do parlamento e ouvir a população sobre as necessidades do distrito, que possui 50 mil habitantes.

“Precisamos lembrar que Mosqueiro não é só praia, não é só um destino de férias. Aqui nós temos moradores ao longo da semana que precisam de serviços e do apoio do legislativo”, afirmou o vereador Fernando Carneiro (Psol).

A sessão está ocorrendo na quadra da Escola Estadual Honorato Filgueiras.

O projeto Câmara Itinerante deve passar ainda pelos distritos de Icoaraci e Outeiro neste segundo semestre de 2021.

A redação de O Liberal acompanha a sessão e atualizará esta matéria com novas informações.