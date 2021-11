Câmara de Vereadores de Salvaterra faz audiência pública para discutir precatórios do Fundef

A Câmara de Vereadores de Salvaterra, no arquipélago do Marajó, realiza nesta terça-feira (30), uma audiência pública para discutir a destinação dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). Segundo a professora Alice Rodrigues, cerca de 200 servidores do magistério que atuaram de 1998 a 2006 – período de vigência do Fundef – foram prejudicados com perdas salariais e essa correção seria uma reparação.

O motivo do não repasse de recursos do governo federal teria sido um erro de cálculo do Fundo Nacional de Desenvolvimento pela Educação, e o valor que Salvaterra teria recebido naquela época eram inferiores ao programado para investimento em educação. “O atual prefeito quer passar a mão no nosso recurso. O que saiu sacou mais de R$ 15 milhões, sendo que tinha R$ 24 milhões e uma fração, que ele diz que aplicou em reforma nas escolas Oscarina Santos e Dom Pedro I, mas aquelas placas que ficam em frente às escolas, que informam os recurso, diziam que os valores eram do Pré-Sal”, informou Alice Rodrigues.

A professora diz que esse recurso restante está bloqueado por uma ação e a prefeitura está tentando desbloquear. “O juiz ainda não sinalizou nenhuma interferência pelo que estão dando a entender, parece que estão esperando a votação do Supremo sobre os precatórios. Hoje sou professora estadual concursada, mas tem muitos professores que não tem mais vínculo com o município e tem esse direito, outros aposentados. É uma reparação desse período que eu trabalhei, 5 dos 6 que fiquei no município”, finalizou.

O Grupo Liberal procurou a prefeitura de Salvaterra para um posicionamento e conseguiu contato com o secretário municipal de educação, que chamou a audiência de “um capricho de um pequeno grupo que realmente não conhece a verdadeira história dos precatórios e os gastos exorbitante o com dinheiro da educação”, disse Klébson Glória. A reportagem solicitou mais informações sobre o assunto, e ainda aguarda retorno.

Projeto de Lei

Está em tramitação na Câmara Municipal de Vereadores de Salvaterra um Projeto de Lei de autoria do vereador Jean Coelho que autoriza o chefe do Poder Executivo do município a conceder abono pecuniário aos profissionais do magistério que atuaram entre 1998 e 2006. O valor seria proveniente dos recursos recebidos da União em decorrência de ação ajuizada para repasse das diferenças relacionadas à complementação do Fundef.

Segundo o relator, vereador Jean Pinheiro, esses recursos pecuniários são as sobras do valor principal do repasse das diferenças relacionadas à complementação do Fundef, bloqueados por decisão judicial correspondente a quantia aproximada de R$ 7,5 milhões. O valor do abono será calculado proporcionalmente ao tempo de serviço, jornada de trabalho e titularidade, ficando desde logo o Poder Executivo Municipal autorizado a identificar e relacionar os profissionais docentes que encontravam-se em exercício nos anos compreendidos entre 1998 a 2006.

“O rateio será calculado, dividindo-se o valor original das sobras do Fundeb pela quantidade de servidores habilitados a recebê-lo, observando o disposto no art. 3º desta Lei. O rateio e o pagamento tratados por esta Lei não se incorporam à remuneração para qualquer efeito”, detalhou a matéria.

O que é o Fundef?

Criado em dezembro de 1996, no ano seguinte o Fundef foi implantado de forma experimental no estado do Pará e funcionou em todo o país de 1º de janeiro de 1998 e até 31 de dezembro de 2006. Em substituição ao Fundef, foi criado o Fundeb pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, com vigência estabelecida para o período 2007-2020.

A diferença é que o primeiro vinculava 25% das receitas dos impostos e transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios à Educação, sendo 60% destes subvinculados ao ensino fundamental (60% de 25% = 15% dos impostos e transferências). No segundo cenário, a subvinculação das receitas dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios passaram para 20% e sua utilização foi ampliada para toda a educação básica por meio do Fundeb. Ou seja, os Municípios passaram a receber os recursos do Fundeb com base no número de alunos da educação infantil e do ensino fundamental e os Estados com base nos alunos do ensino fundamental e médio.