Câmara de Parauapebas abre inscrições para curso superior de Tecnologia de Gestão Pública

Servidores da Câmara Municipal de Parauapebas (CMP) e de outros três municípios da região já podem se inscrever nos cursos de graduação e de pós-graduação em Tecnologia de Gestão Pública oferecido pela CMP. São 80 vagas para o curso presencial, que tem duração de dois anos. A iniciativa inédita é fruto de uma parceria da Câmara com a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), contemplando ainda os municípios de Curionópolis, Eldorado dos Carajás e Canaã dos Carajás, na região sudeste do Pará.

Segundo o presidente da CMP, vereador Rafael Ribeiro (MDB), quanto mais preparados os servidores estiverem, mais eficiente se torna o serviço público. “Ao investirmos no aprimoramento profissional dos nossos servidores, estamos dando uma grande contribuição também para a sociedade e para o nosso município”, disse.

O edital que rege a seleção dos candidatos ao curso Tecnologia em Gestão Pública foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município (E-Domp) do dia 26 de abril. Das 80 vagas oferecidas, 55 são destinadas à Câmara de Parauapebas. As demais serão distribuídas entre as prefeituras e Câmaras de Vereadores de Curionópolis, Canaã dos Carajás e Eldorado dos Carajás. Cada um desses municípios contará com cinco vagas. Já a Prefeitura de Parauapebas terá dez vagas para seus servidores.

As inscrições vão até 15 de maio, na secretaria do Instituto Legislativo da Câmara Municipal de Parauapebas. A prova está marcada para 7 de junho: uma redação de texto dissertativo, com tema relacionado às questões sobre a atualidade.

A lista oficial dos candidatos habilitados e classificados no processo seletivo será divulgada em 22 de junho, com início do curso marcado para agosto deste ano.