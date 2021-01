Brasil proíbe entrada de passageiros vindos da África do Sul para impedir variante da Covid-19

O governo federal publicou, nesta terça-feira (26), portaria que proíbe a entrada no Brasil de passageiros vindos da África do Sul. Segundo a determinação, a medida foi tomada, entre outras razões, para evitar o impacto da nova variante do coronavírus. Os viajantes vindos do Reino Unido continuam impedidos de entrar no país.

De acordo com a portaria, ficam proibidos, em caráter temporário, voos internacionais com destino ao Brasil que tenham origem ou passagem pelo Reino Unido e pela África do Sul. Também fica suspensa a autorização de embarque para o Brasil de viajante estrangeiro, procedente ou com passagem pelo Reino Unido e pela África do Sul nos últimos 14 dias.

O texto foi assinado pelos ministros Walter Braga Netto (Casa Civil), André Mendonça (Justiça e Segurança Pública) e Eduardo Pazuello (Saúde).

Demais estrangeiros podem entrar no país por via aérea desde que comprovem, por meio de teste RT-PCR, que não estão com Covid-19. O exame precisa ter sido realizado 72 horas antes do embarque.

A portaria estabelece ainda punição para quem descumprir as determinações: responsabilização civil, administrativa e penal; repatriação ou deportação imediata e inabilitação de pedido de refúgio.