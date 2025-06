Bolsonaro troca mensagens com Michelle durante julgamento no STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) foi flagrado trocando mensagens com a esposa, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, antes do início do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira, 10. Ele foi convocado para depor no inquérito que apura a tentativa de golpe após as eleições de 2022. Nas mensagens, houve trocas de corações e Michelle escreveu "lindo", "meu gato".

O ministro Alexandre de Moraes questionou Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas, e também quis saber "qual era concretamente o fundamento" do ex- presidente para alegar que havia fraudes nas eleições e nas urnas e que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estavam direcionando as eleições.