Bolsonaro passará a noite internado no hospital, confirma médico

Ex-presidente apresentou mal-estar, vômitos e crise de soluço após procedimento médico no último fim de semana

Hannah Franco
fonte

Após mal-estar, Bolsonaro permanece internado e deve passar a noite no hospital. (Lula Marques/Agência Brasil)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi internado na noite desta terça-feira (16/9) no hospital DF Star, em Brasília, após apresentar um quadro de mal-estar. De acordo com a equipe médica, ele permanecerá sob observação e deverá passar a noite internado.

A decisão foi confirmada pelo cardiologista Leandro Echenique, que acompanha Bolsonaro desde 2018 e viajou a Brasília para monitorar a situação de perto. O ex-presidente relatou episódios de soluços persistentes, vômitos e queda de pressão arterial, o que levou à necessidade de novos exames. As informações são da CNN.

"Foi um episódio de mal-estar, soluço, queda de pressão e vômito", disse o médico à CNN Brasil.

De acordo com boletim médico enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), Jair Bolsonaro foi diagnosticado com anemia por deficiência de ferro e apresenta sinais de uma pneumonia recente causada por broncoaspiração. Os exames foram realizados no último domingo (14/9), também no hospital DF Star.

A anemia identificada tem tratamento e cura, e segundo especialistas, pode estar relacionada a uma dieta com baixa ingestão de ferro.

Por estar em prisão domiciliar, Bolsonaro só pode deixar sua residência com autorização prévia do STF. No final de semana, ele foi escoltado por um comboio da Polícia Federal até o hospital, após permissão concedida pelo ministro Alexandre de Moraes.

A defesa do ex-presidente entregou ao Supremo os documentos médicos que comprovam sua ida ao hospital, conforme exigido pela decisão judicial.

Ainda no domingo, Jair Bolsonaro passou por um procedimento para retirada de lesões cutâneas. O material coletado foi enviado para biópsia, e os resultados devem ser divulgados nos próximos dias, segundo a equipe médica. Enquanto isso, ele seguirá em tratamento para hipertensão arterial, refluxo gastroesofágico e prevenção de novos quadros de broncoaspiração.

A nova internação de Bolsonaro ocorre dois dias após o procedimento dermatológico. A expectativa é que ele permaneça sob observação médica até que haja estabilização completa do quadro clínico. Ainda não há previsão oficial de alta.

