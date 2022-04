Bolsonaro participa de motociata em São Paulo e Rodovia dos Bandeirantes é interditada

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participa nesta sexta-feira (15/04) de um passeio de moto em São Paulo. Apelidado de "motociata", o evento ocorre em alusão à Sexta-Feira Santa e interditará a Rodovia dos Bandeirantes até as 15h. As informações são do Jornal O Globo.

Os participantes da motociata se concentraram nos arredores da Praça Campo de Bagatelle, na Zona Norte da capital paulista. Bolsonaro chegou ao local de caminhonete por volta das 9h45, acompanhado de Tarcísio de Freitas (Republicanos), ex-ministro da Infraestrutura e pré-candidato ao cargo de governador de São Paulo.

Também estavam presentes Jorge Seif, ex-secretário da Pesca; Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente; Capitão Augusto (PL), deputado federal; e os deputados estaduais Gil Diniz (PL) e Wellington Moura (Republicanos).

Após cumprimentar apoiadores, por volta das 10h, Bolsonaro subiu em uma moto e iniciou o trajeto, que iniciou na Marginal Tietê, na altura do sambódromo do Anhembi, e vai ao município de Americana, totalizando mais de 120 quilômetros de percurso.

A motociata também passará pelas avenidas Santos Dumont e do Estado e pela Marginal Tietê, até chegar à Rodovia dos Bandeirantes, que ficará interditada no sentido interior até 15h. Os motoristas poderão usar apenas a Rodovia Anhanguera para deixar a capital.

Custos aos cofres públicos

Segundo O Globo, o evento custará R$ 1 milhão às despesas estaduais e mobiliza 1.900 policiais militares ao longo do percurso. O esquema de segurança do evento inclui a atuação de 22 Bases Comunitárias Móveis, quatro drones, quatro cães e três helicópteros Águia. A Secretaria de Segurança Pública informou que a segurança é necessária "para proteger as pessoas, preservar patrimônios e garantir o direito de ir e vir, bem como o de livre participação no ato e a fluidez no trânsito".

Motociata de 2021

Esta é a segunda edição do evento, organizado pelo grupo Acelera para Cristo. Em junho de 2021, a motociata fez o mesmo trajeto, porém com volta ao Parque do Ibirapuera após chegar a Jundiaí. Na ocasião, o presidente, ministros e deputados aliados foram multados por não usar máscara, exigência então vigente em São Paulo.