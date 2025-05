Bolsonaro mostra cicatriz após cirurgia em vídeo com ex-ministro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apareceu em um vídeo publicado na noite de quinta-feira (15) no Instagram do ex-ministro do Turismo, Gilson Machado (PL-PE). Nas imagens, Bolsonaro revela a cicatriz de uma cirurgia abdominal realizada no dia 13 de abril, enquanto conversa de forma descontraída ao lado do ex-ministro.

A intervenção cirúrgica teve como finalidade desobstruir o intestino e reparar a parede abdominal. Durante a gravação, Bolsonaro, sentado em um sofá ao lado de Machado, comenta: “Ainda estou com uns probleminhas”. Gilson responde animado: “Vamos agora percorrer o Brasil juntos”.

A internação aconteceu em meio a uma viagem a Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, onde o ex-presidente começou a sentir fortes dores na região abdominal. Ele estava na cidade para participar do evento de lançamento do projeto “Rota 22”, promovido pelo Partido Liberal, que prevê uma série de atividades e encontros políticos por diversas regiões do país.

Bolsonaro permaneceu hospitalizado entre os dias 12 de abril e 4 de maio. Nesse período, foi submetido a uma laparotomia exploradora, procedimento utilizado para identificar e tratar obstruções intestinais. Esta foi a sétima cirurgia relacionada às sequelas da facada que sofreu durante a campanha presidencial de 2018.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia