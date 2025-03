Bolsonaro ironiza Moraes nas redes sociais durante julgamento no STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para ironizar o ministro Alexandre de Moraes enquanto acompanhava seu julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal), que pode torná-lo réu no processo sobre a suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Durante a sessão, Bolsonaro publicou uma mensagem em tom de deboche, fazendo uma comparação entre o julgamento e o jogo entre Brasil e Argentina, que acontece nesta terça-feira (25).

"Brasil e Argentina em campo hoje às 21h no Monumental de Núñez. Vamos torcer pelos nossos garotos voltarem com a vitória. Já no meu caso, o juiz apita contra antes mesmo do jogo começar… e ainda é o VAR, o bandeirinha, o técnico e o artilheiro do time adversário; tudo numa pessoa só", escreveu o ex-presidente, em referência a Moraes.