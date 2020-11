Bolsonaro embarca para Macapá (AP) na companhia de Alcolumbre

O presidente Jair Bolsonaro embarcou há pouco para o Amapá, Estado que enfrenta uma crise no fornecimento de energia desde o dia 3 de novembro, quando um incêndio em um transformador deixou 14 das 16 cidades às escuras. A visita à capital Macapá atende a um convite do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que embarcou junto com Bolsonaro no início desta tarde.

"Embarco agora ao Amapá, com o presidente @jairbolsonaro, para acompanhar o trabalho de restabelecimento da energia no Estado. Geradores da usina termoelétrica serão ativados. Soluções técnicas urgentes e trabalho em conjunto são necessários para devolver a luz aos amapaenses", postou o presidente do Senado há pouco no Twitter.

A agenda do presidente prevê uma visita às subestações Santana e de Santa Rita, em Macapá. Há expectativa de um pronunciamento oficial, às 17h, no aeroporto internacional de Macapá.