Bolsonaro diz que Doria está no mundo da lua por afirmar que vai ao 2º turno

O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou nesta segunda-feira, 10, o governador de São Paulo, João Doria, pré-candidato do PSDB à Presidência da República, após o tucano dizer que estará no segundo turno contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PL). "Vou falar o que para esse cara? Esse cara está no mundo da lua?", questionou o chefe do Executivo, durante uma entrevista à Jovem Pan.

"No Estado dele, ele perde até para o Cabo Daciolo. Vou discutir o que com esse cidadão aí? Ele conduziu muito mal a questão da pandemia, os próprios números mostram isso", acrescentou Bolsonaro, com críticas às medidas restritivas tomadas por Doria para tentar conter a pandemia de covid-19 em São Paulo.

Neste domingo, 9, Doria disse à Band que Bolsonaro não deve chegar ao segundo turno. "Eu vejo ele em declínio. Evidentemente, o tempo vai dizer se estou certo ou errado", disse o tucano. "E vejo Lula disputando o segundo turno das eleições. Ele tem mantido uma estabilidade no seu comportamento das pesquisas", acrescentou. Na visão do tucano, a disputa ficará entre o petista e ele.

Na entrevista desta segunda, Bolsonaro voltou a dizer que o Ministério da Defesa encontrou "inconsistências" na urna eletrônica. O chefe do Executivo também repetiu que o governo espera uma resposta do ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sobre essas supostas "vulnerabilidades".