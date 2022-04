Bolsonaro decide dar aumento de 5% a servidores públicos

O presidente Jair Bolsonaro quer que a equipe econômica encontre uma forma de conceder aumento linear de 5% para os servidores públicos federais, de acordo com fontes do governo. O pedido foi feito em reunião nesta quarta-feira (13), entre Bolsonaro e a equipe econômica, com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes. As informações são de O Globo.

Bolsonaro, assim que tiver a proposta em mãos, deve anunciar o reajuste, que é abaixo da inflação e linear, para todos os servidores.

A decisão pelo reajuste vem em um momento em que o governo tenta contornar os movimentos de servidores, que deflagraram greves e manifestações.