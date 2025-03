Bolsonaro acompanha julgamento sobre tentativa de golpe no STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está acompanhando no Supremo Tribunal Federal (STF) o julgamento que pode torná-lo réu por tentativa de golpe de Estado, conforme informou Paulo Cunha Bueno, advogado de Bolsonaro. Ele chegou ao STF por volta das 9h25.

Nesta terça-feira (25/03), a Primeira Turma do STF deu início ao julgamento para decidir se aceita a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, acusados de tentativa de golpe em 2022. Além de Bolsonaro, outras sete pessoas são apontadas como integrantes do 'núcleo crucial' do esquema, incluindo os generais Augusto Heleno e Braga Netto, o ex-assessor Mauro Cid e o ex-ministro Anderson Torres.

Eles respondem por cinco crimes, incluindo tentativa de golpe de Estado, organização criminosa e destruição de patrimônio tombado.

Se a denúncia for aceita, Bolsonaro será o primeiro ex-presidente a se tornar réu por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa.

A 1ª Turma do STF é composta pelos ministros: Alexandre de Moraes (relator), Cristiano Zanin, Luiz Fux, Flávio Dino e Cármen Lúcia. O rito do julgamento segue conforme as diretrizes estabelecidas.

Caso a denúncia seja rejeitada, a acusação será arquivada.