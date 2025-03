BNDES tem interesse em financiar projeto de recuperação florestal no sul paraense

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) manifestou vontade ao governo do Pará de analisar o projeto da Unidade de Recuperação Triunfo do Xingu (URTX). O projeto prevê a restauração de mais de 10 mil hectares com espécies nativas, e o Banco considera a possibilidade de financiar o projeto vencedor da concorrência pública, a ser conduzida pelo governo paraense.

“A iniciativa está alinhada ao compromisso do Governo Lula, de recuperar 12 milhões de hectares com espécies nativas até 2030, para atingir as metas do Acordo de Paris”, observa a diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello, em ofício encaminhado ao governador Helder Barbalho.

De acordo com a diretora socioambiental do Banco, Tereza Campello, "o BNDES apoia o setor florestal com programas como BNDES Florestas e Fundo Clima, que financiam sistemas agroflorestais, manejo sustentável e cultivo de espécies nativas”, acrescenta ela no documento ao governo estadual.

Helder Barbalho observa que o projeto é inovador e se soma a iniciativas do governo paraense para a conservação das florestas. “É muito importante que tenhamos o BNDES conosco nessa iniciativa que é fundamental para a Amazônia e para o Estado do Pará, que não só vem reduzindo o desmatamento de maneira histórica como também vem apresentando iniciativas inovadoras e que demonstram ter credibilidade”.

Edital para concessão florestal

O edital do governo estadual foi publicado pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), e tem como objeto a concessão florestal para restauração ecológica, com autorização para a exploração de créditos de carbono florestal, créditos por serviços ambientais, produtos madeireiros, não madeireiros e serviços florestais, na URTX.

O projeto, que integra as ações do Plano Estadual de Recuperação da Vegetação Nativa (PRVN), a URTX terá de recuperar 10,3 mil hectares de vegetação nativa no prazo de 40 anos de concessão.

A manifestação de interesse do BNDES ao governo do Pará não está vinculada a uma eventual concessão de crédito, que depende de uma série de fatores a serem analisados, como risco de crédito, questões jurídicas, plano de investimentos, linhas ou programas aderentes ao projeto, entre outros, em conformidade com normativos e diretrizes do BNDES.