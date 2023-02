Bióloga ‘Cris do PV’ assume superintendência do Iphan no Pará

Cristina Vasconcelos Nunes, mais conhecida como “Cris do PV”, anunciou na tarde desta segunda-feira (27) que é a nova superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no Pará. O comunicado foi feito durante visita do presidente nacional da autarquia, Leandro Grass, à Belém.

“Na ocasião, fui apresentada como a nova Superintendente do Iphan, desafio que vamos trilhar com muito afinco e carinho”, publicou Cris nas redes sociais.

Instituto ligado ao Ministério da Cultura, Cristina agradeceu à ministra Margareth Menezes pela decisão, entre demais envolvidos.

VEJA MAIS

“Agradeço a confiança do presidente Leandro, e afirmo que teremos muito a contribuir e produzir pelo patrimônio material, imaterial e arqueológico do Estado do Pará. O governo Lula e a ministra Margareth Menezes com um olhar de redemocratização para o país, vamos estar nesta construção”, declarou.

Cristina tem 45 anos, é bióloga e foi candidata a deputada federal nas eleições de 2022 pelo Partido Verde (PV). A sigla está à frente do órgão nacionalmente, com a presidência do ex-deputado distrital pelo PV, Leandro Grass.

Para o presidente do PV no Pará, Zé Carlos, a missão da sigla é dar protagonismo à Amazônia nas pautas ambientais e preparar Belém para sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em 2025.

“O Partido Verde foi um dos primeiros partidos a estar com o presidente Lula e acreditar nas pautas do meio ambiente. Então nós compomos o governo federal e como coube ao PV trabalhar na área da cultura e meio ambiente, estamos aqui. Vamos trabalhar para que a Amazônia, Pará e Belém sejam protagonistas, inclusive preparando a cidade paraense para receber a COP 30”, disse Zé Carlos.

O Iphan

O Iphan zela pelo cumprimento dos marcos legais, efetivando a gestão do Patrimônio Cultural Brasileiro e dos bens reconhecidos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) como Patrimônio da Humanidade, construindo em parceria com os governos estaduais o Sistema Nacional do Patrimônio Cultural, com uma proposta de avanço disseminada de maneira contínua para os estados e municípios em três eixos: coordenação, regulação, e fomento.