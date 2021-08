Belém: motociata em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e ao voto impresso é realizada neste domingo

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro realizam, na manhã deste domingo, em Belém, uma passeata que seguirá do centro da capital paraense até o distrito de Mosqueiro. A concentração foi na avenida Visconde de Souza Franco (Doca), de onde os participantes saíram por volta das 9h30. De acordo com uma das organizadoras, Nana Magalhães, eles devem seguir pelas avenidas Presidente Vargas, Nazaré, Magalhães Barata e Almirante Barroso, onde pegam a BR 316 com destino à ilha.

“A importância é mostrar pra aqueles que não querem entender que quem manda no país é o povo, que colocou um gestor pra comandar desse país. É e a vontade de mais de 57 milhões de brasileiros, só de votantes. Então, estamos na rua hoje numa motociata simbólica mostrando que o Supremo é o povo brasileiro”, declarou o deputado federal Éder Mauro."Vai explodir, e olha que ele nem está presente. Na próxima, tenho certeza que ele vai estar presente. Supremo é o povo", disse o parlamentar.

Fernanda Costa, administradora de empresas, participou do evento junto com o marido e outro membros da família. “Participo pela nossa liberdade. Pelo andar do nosso governo, estamos indo por um caminho que não vai ser bom pra população. Acho que os partidos de esquerda estão fazendo com que o nosso país seja igual uma Cuba, uma Venezuela, e pelo o que vemos em outros países não vamos pro caminho certo. Por isso estamos lutando pela nossa liberdade de expressão, pelo que a gente pensa. O Roberto Jefferson falou o que ele pensa e acabou sendo preso e isso pode refletir com a gente. Por isso, estamos lutando desde agora, pra gente ser livre”.

Pela estimativa da Polícia Militar, informada ainda na Doca, cerca de dois mil veículos participavam da motociata. No km 08 da BR 316, outro grupo de apoiadores aguardava a motociata para seguir com os manifestavam que saíram de Belém. Além de apoiadores da capital, segundo os organizadores, também participaram motociclistas vindos de Parauapebas, Marabá, Paragominas, Abaetetuba, Barcarena, Acará e Castanhal.

"Eu quero salvar o Brasil dessa desgraça que querem implantar e graças a Deus ele nos livrou do PT e vai continuar nos livrando. Todo brasileiro de bem e de família está com ele (Bolsonaro) e espero continuar vencendo", declarou Alessandro de Souza, mecânico de manutenção industrial.

Veículos da Polícia Rodoviária Federal e das Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) da Polícia Milita acompanham os apoiadores do presidente.

Os manifestantes chegaram em Mosqueiro por volta das 12h, após cerca de três horas e meia de motociata. O evento terminou na Praça do Farol, no Distrito.