Belém e Ananindeua têm Semana Nacional ‘Registre-se!’ para população em situação de rua

A Justiça, no Pará, acompanha a Semana Nacional "Registre-se!" dirigida à população em situação de rua. Desta segunda-feira (8) até sexta-feira (12), Belém e Ananindeua terão ações sociais e a emissão de documentos de identificação civil, como RG, título de eleitor e CPF, entre outros.

Na capital paraense, a programação será aberta às 8h, desta segunda-feira, na Casa Rua, na Praça da Bandeira. A iniciativa da Corregedoria-Geral de Justiça tem diversos parceiros, como a Corregedoria Regional Eleitoral. Assim, durante esta semana, das 8h às 14h, haverá a emissão do título eleitoral e demais documentos de identificação civil.

De acordo com o Tribunal de Justiça do estado (TJPA), o objetivo é atender pessoas em situação de rua, indígenas, quilombolas, população ribeirinha, refugiados, população em cumprimento de medidas de segurança, situação manicomial e egressos, incluindo outros grupos em situação de vulnerabilidade econômica e social.

Programação tem locais diferentes em Belém e Ananindeua

O "Registre-se" é capitaneado pela Corregedoria Nacional do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em Belém e Ananindeua, a programação local acontecerá em diferentes bairros e espaços, para atender os diferentes grupos de pessoas que integram o público-alvo da programação.

Nesta segunda-feira (8), haverá ações na Casa Rua, na Praça da Bandeira; dia 9, Casa Rua, na Praça da Bandeira; dia 10, Centro Pop São Brás, no Estacionamento da Igreja Primeiro Amor; dia 11, no Centro Pop Icoaraci; dia 12, Centro Pop Ananindeua, na Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Trabalho (Semcat).

As entidades parceiras do judiciário paraense também vão disponibilizar, de 8 a 12 de maio, os seguintes serviços: Certidão de Nascimento (2ª via), RG (1ª e outras vias), Carteira de Trabalho, Título Eleitoral, Certificado de reservista, CPF, CADÚnico, Consultório Rua, Assessoria jurídica, corte de cabelo e de barba.

São parceiros da Semana Nacional do "Registre-se" o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará), Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), Caixa Econômica Federal, Exército da 8ª Região Militar, Defensoria Pública do Estado (DPE), Comissão de Direitos Humanos da OAB Pará, Receita Federal.

Na lista ainda estão a Polícia Militar do Pará, Polícia Civil, Polícia Federal, Prefeitura Municipal de Belém, Defesa Civil, Fundação Papa João XIII (Funpapa), União Espírita Paraense e Cáritas da Arquidiocese de Belém.