Arthur Lira diz que seria honroso ser vice-presidente 'em qualquer chapa'

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) afirmou que o cargo de vice-presidente da República é honroso "em qualquer chapa" presidencial. Lira foi evasivo ao ser questionado se ocuparia o cargo ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2026, em entrevista.

Bolsonaro está inelegível até 2030, portanto impedido pela Justiça Eleitoral de disputar novo mandato no próximo pleito.

"São dois cargos que honrariam qualquer brasileiro: ser vice-presidente da República em qualquer chapa e ocupar uma vaga no Senado Federal, a Casa dos Estados. São dois cargos muito honrosos", afirmou Lira em entrevista ao comunicador alagoano Ildo Rafael, no domingo, 13.

Segundo o deputado, 2026 "ainda está longe" e, por isso, o momento é de trabalho e definições para o desenvolvimento de Alagoas. "O importante é que todas as forças políticas que detêm prestígio em Brasília se unam para que o Estado se desenvolva, sem muitas fofocas, sem muitas especulações", disse.

Arthur Lira presidiu a Câmara até fevereiro de 2025, e apoiou Bolsonaro durante a campanha de 2022. Em julho daquele ano, esteve na primeira fileira da convenção do PL que oficializou Bolsonaro como candidato, vestindo uma blusa com o nome do ex-presidente.

Após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, contudo, o presidente da Câmara foi o primeiro chefe de Poder a parabenizar o presidente recém-eleito.

Depois de sair da presidência da Câmara, Lira foi escolhido relator do projeto do governo federal, que amplia a isenção do Imposto de Renda para quem tem renda mensal de até R$ 5 mil, que tramita no Congresso Nacional. A proposta é uma das principais apostas de Lula para alavancar sua popularidade, que está em queda, segundo pesquisas de opinião mais recentes.