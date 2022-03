Após deixar PSDB, Flexa Ribeiro se filiará ao PP

Após anunciar que sairá do PSDB, depois de quase três décadas de atuação política sob o partido, Flexa Ribeiro passará a integrar o PP. A saída do PSDB foi divulgada pelo político em vídeo publicado nas redes sociais e a decisão pelo PP foi confirmada nesta quarta-feira (30). Flexa Ribeiro assumiu uma vaga no Senado em 2005. Em 2010, foi eleito para um mandato de oito anos, tendo sido o mais votado. Em 2018, porém, não conquistou uma das duas vagas que estavam em disputa.

“Chegou a hora da gente partir em busca de um novo projeto, ainda maior para o nosso Pará. Na minha trajetória política, eu só tive o PSDB como partido, e fui trazido pela liderança do meu amigo Almir Gabriel. Em 1995, ele me desafiou a estruturar o PSDB no nosso Estado”, relembrou o ex-senador no pronunciamento em vídeo

Flexa Ribeiro anunciou também que é pré-candidato a retornar ao Senado Federal. “Quero dizer a vocês que o que está faltando mesmo em Brasília, minha gente, é ‘caboco’ bebedor de açaí grosso. Estou com toda garra para voltar ao Senado e continuar lutando pelo Pará que a gente tanto ama, como eu sempre fiz. A hora agora é da gente se unir ainda mais e colocar a bandeira do Pará onde ela merece estar, lá em cima, igual como está na bandeira do Brasil”, completou no vídeo.

Neste ano, um terço das 81 cadeiras do Senado será renovada, ou seja, 27 vagas estão em jogo, uma por Estado. Atualmente, o Pará é representado na Câmara Alta por três senadores: Jader Barbalho (MDB), reeleito em 2018, Zequinha Marinho (PL), que garantiu sua estreia no Senado no mesmo ano, e Paulo Rocha (PT), eleito em 2014, que agora encerra um ciclo de oito anos.