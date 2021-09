Após atos de 7 de setembro, presidente do Senado cancela sessões

Após os atos de 7 de setembro por todo o Brasil, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), decidiu cancelar as sessões deliberativas remotas e as reuniões de comissões da Casa previstas para quarta (8) e quinta-feira (9).

A decisão de Pacheco teria sido tomada por suposta falta de clima para votações.

Por enquanto, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), não emitiu nenhum comunicado informando se as sessões da casa também serão canceladas nos próximos dias.