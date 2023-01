AO VIVO: Lula participa das posses de Anielle Franco e Sônia Guajajara

Acontece neste momento a transmissão de cargo das ministras Anielle Franco (PT) e Sônia Guajajara (PSol), na Igualdade Racial e nos Povos Originários, respectivamente, em cerimônia conjunta, no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Assista acima!

São as últimas ministras a assumir os cargos no governo Lula. A cerimônia estava marcada para a segunda-feira (9), mas, devido aos atos terroristas em Brasília, no domingo (8), foi adiada para esta quarta-feira.

Sônia Guajajara disse, em seu discurso, que a posse dela e de Anielle é um símbolo “dessa resistência secular preta e indígena do nosso Brasil”.