Anatel começa a notificar operadoras para suspensão do X no Brasil

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) começou a notificar as operadoras de telecomunicações para a suspensão da plataforma X no Brasil, após ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira (30). A decisão exige a suspensão do acesso à plataforma em até 24 horas.

De acordo com o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, as maiores operadoras já foram notificadas e deverão cumprir o prazo estipulado. "As maiores, mais estruturadas, vão fazer isso de forma mais rápida, mais assertiva", afirmou.

No entanto, com cerca de 20 mil operadoras no país, as menores podem precisar de mais tempo para implementar o bloqueio, que deverá ser realizado em etapas ao longo do fim de semana.

A Anatel destacou que, apesar da magnitude da ação, possui experiência em executar ordens similares de notificação.