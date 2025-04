Alexandre Tourinho toma posse como novo procurador-geral de Justiça do MPPA

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) deu início a um novo ciclo na manhã desta segunda-feira (14), com a posse de Alexandre Tourinho como novo procurador-geral de Justiça. O mandato compreende o biênio 2025-2027 e sucede a gestão de César Mattar Jr., que foi amplamente elogiado por representantes dos Três Poderes durante a cerimônia.

A cerimônia reuniu autoridades dos cenários jurídico, político e institucional, incluindo o governador Helder Barbalho, o ministro das Cidades, Jader Filho, o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), Lutfala Bitar, e o deputado estadual Gustavo Seffer.



VEJA MAIS

Prioridades da nova gestão

Alexandre Tourinho destacou que sua gestão será guiada por dedicação, inovação tecnológica e compromisso com as causas coletivas, em especial a defesa da Amazônia e dos povos originários, temas que ganham ainda mais relevância com a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) em Belém, em novembro deste ano.

“Espero que sejam dois anos de muita dedicação, tudo em favor da população, combatendo o crime organizado, a corrupção e defendendo a vida. Em ano de COP30, queremos ser protagonistas”, afirmou.

Tourinho também anunciou a criação do GAIMA (Grupo de Apoio em Meio Ambiente), que dará suporte técnico aos promotores em todo o estado, reforçando a atuação do MPPA na proteção do meio ambiente.

“Vamos ampliar e modernizar o trabalho que já vinha sendo feito, dando apoio técnico aos promotores e respeitando os povos originários, como foi feito na gestão anterior com cotas em concursos para indígenas e quilombolas”, completou.

Apoio institucional

Helder Barbalho, governador do Pará, parabenizou Tourinho pela nomeação e reafirmou o respeito à autonomia do Ministério Público, destacando o papel da instituição no processo democrático:

“Tenho certeza de que o Dr. Tourinho atuará no sentido de proteger a sociedade paraense e aproximar ainda mais o MPPA do cidadão. Em um ano tão importante como o da COP, a atuação do MP será decisiva para deixar um legado ambiental e urbano à cidade”, declarou.

O ministro das Cidades, Jader Filho, também ressaltou a importância do papel do MPPA como fiscalizador e defensor do interesse público: “O Ministério Público é essencial à sociedade. O trabalho realizado pelo Dr. César foi exemplar, e estou certo de que Tourinho fará ainda mais, com excelência e autonomia”, afirmou.

Continuidade e confiança

Representando o setor econômico, Lutfala Bitar, presidente da Codec, afirmou que a transição ocorre de forma madura e responsável: “César concluiu um trabalho excepcional e Tourinho é um profissional com preparo técnico e intelectual reconhecido.”

Já o deputado estadual Gustavo Seffer reiterou o respeito entre os Poderes e destacou o papel do MPPA como agente de justiça. “Desejo um excelente mandato. Tenho certeza de que o Ministério Público do Pará será protagonista, como sempre, sobretudo neste ano da COP.”