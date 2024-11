Alexandre de Moraes retira sigilo de relatório sobre tentativa de golpe em 2022

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta terça-feira (26) a retirada do sigilo do relatório elaborado pela Polícia Federal no âmbito do "inquérito do golpe", que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado no final de 2022, último ano do governo Jair Bolsonaro.

Apesar da decisão de tornar público o relatório, Moraes manteve sob sigilo a delação premiada do coronel Mauro Barbosa Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro e figura-chave nas investigações.

Além disso, o ministro ordenou que o material seja encaminhado à Procuradoria-Geral da República (PGR), que agora analisará o relatório para decidir se apresentará denúncia formal contra os envolvidos.

O documento, entregue ao STF na última quinta-feira (21), aponta o indiciamento de 37 pessoas sob suspeita de participação no suposto golpe. Entre os indiciados estão o ex-presidente Jair Bolsonaro, dois de seus ex-ministros e diversas figuras que integraram a administração federal da época.

Com a divulgação do relatório, aumenta a expectativa sobre os próximos passos da PGR e os desdobramentos do caso, que é um dos mais emblemáticos no cenário político brasileiro recente.