Alessandro Antônio Stefanutto é o novo presidente do INSS

O Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) tem um novo presidente: Alessandro Antônio Stefanutto assume o comando do órgão no lugar de Glauco Wamburg, que estava no cargo de forma interina desde fevereiro. A mudança foi oficializada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta quarta-feira (5), com a publicação da exoneração de Wamburg e nomeação de Stefanutto no Diário Oficial da União. O documento é assinado pelo ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa dos Santos.

Procurador federal, Alessandro Antônio Stefanutto fez parte da equipe de transição do governo federal para assuntos de Previdência Social. Ele já ocupou a chefia da Procuradoria Federal Especializada do INSS. Em março deste ano, assumiu o cargo de diretor de Orçamento, Finanças e Logística do órgão.