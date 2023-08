Alepa retoma sessões ordinárias nesta terça-feira (8)

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) retoma as sessões ordinárias, nesta terça-feira (8), do segundo período do 1° ano legislativo da 61ª legislatura. A sessão será não deliberativa, o que significa que não terá votação de matéria em pauta, com registro de presença dos parlamentares.

O presidente da Casa, deputado Francisco Melo, conhecido como Chicão (MDB), destaca a expectativa neste semestre e reafirma o compromisso do Poder Legislativo Estadual para o desenvolvimento da Amazônia.

“Neste novo período que se inicia, a tendência é aumentarmos ainda mais nossa produção, impactada também por novas demandas sociais que possam necessitar de legislação adequada. O Pará é protagonista no processo de desenvolvimento da Amazônia e nós, do Poder Legislativo Estadual, temos a missão de trabalhar para aprovação de legislação que contribua para esse processo”, declara Chicão.

O retorno será marcado por uma sessão solene para homenagear os profissionais de advocacia do Pará e uma reunião da Comissão de Cultura, que acontecerão nesta quinta-feira (10).

Ainda neste mês, terá o I Encontro Estadual das Procuradorias Municipais e Representações Femininas, que acontecerá no dia 25 de agosto na Alepa. A programação contará com a apresentação de dois painéis, o primeiro com um debate sobre a Lei 14.192/21 de combate à violência política de gênero, e o segundo será um intercâmbio de boas práticas das Procuradorias Municipais sob a perspectiva de gênero.