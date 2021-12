Alepa realiza sessão em homenagem aos 75 anos do Jornal O Liberal; reveja

Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) realiza, nesta quinta-feira (9), sessão em homenagem aos 75 anos do Jornal O Liberal. A proposição do deputado estadual Gustavo Sefer (PSD), que foi aprovada à unanimidade, durante a sessão ordinária do último dia 16, tem a presença de boa parte do corpo parlamentar, inclusive do presidente da Casa, deputado Chicão (MBD).

Durante a sessão, por iniciativa do deputado Chicão, serão homenageados colaboradores do jornal, de diferentes setores, com um certificado pelos serviços prestados ao Pará, por meio da atuação junto ao Grupo Liberal. Veja fotos:s

Sefer observa que o Grupo Liberal, “ao longos desses 75 anos, crescer, se adaptando às modernidades, à tecnologia e mantendo o principal objetivo, que é levar informação com imparcialidade”.