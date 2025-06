Alepa e Câmara fazem sessão solene pelos 114 anos da Assembleia de Deus

A Assembleia de Deus em Belém, que completa 114 anos de fundação no próximo dia 18, recebe duas homenagens institucionais consecutivas no início desta semana. Na segunda-feira, 16, a partir das 10 horas, a Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) realiza no plenário Newton Miranda a tradicional sessão solene em tributo à igreja e que deverá ser conduzida pelo presidente da Casa, Francisco Melo, o Chicão. No dia seguinte, na Câmara dos Deputados, também haverá sessão solene no plenário Ulysses Guimarães, com início previsto também para as 10 horas.

Na Alepa, a solenidade atende ao decreto legislativo nº 12/2014, do hoje deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA), com ato de outorga da Medalha do Mérito Evangélico “Daniel Berg e Gunnar Vingren”. Na Câmara, a cerimônia também passou a realizada anualmente graças a iniciativa originária do mesmo parlamentar (projeto de resolução nº 92/2023), com direito a medalha homônima.

“A importância da Assembleia de Deus em Belém é imensurável, seja no aspecto social ou espiritual”, afirma o congressista paraense. “São inúmeras ações e intervenções que são desenvolvidas e vêm transformando vidas, famílias, sobretudo com a sua missão principal, a evangelização”, aponta Raimundo Santos.

Programação será transmitida pela tevê

A medalha oficial com os nomes dos dois missionários suecos, fundadores da denominação religiosa na capital paraense no dia 18 de junho de 1911, tanto no âmbito do Estado como em nível nacional, é uma honraria direcionada anualmente a personalidades e instituições em reconhecimento a importantes ações e serviços de cunho eminentemente evangelístico na sociedade.

Em Belém, a programação será transmitida pela TV Alepa (canal 45.2), Rede Boas Novas (4.1) e conta no Facebook do parlamentar autor da iniciativa. Entre as autoridades, estão confirmados os pastores Samuel Câmara (presidente da igreja) e Rebekah Câmara, Philipe Câmara (que lidera o Templo Central ou igreja-mãe) e Luana Câmara, além de outros pastores e membros de todas as regiões de atuação da Assembleia de Deus no Estado.

Estão previstas atrações especiais que costumam emocionar o público, como a participação dos históricos Coral e Orquestra da igreja-mãe, além da apresentação do conhecido grupo feminino As Belemitas.

A cerimônia na Alepa consta como parte do calendário festivo anual da Assembleia de Deus, a instituição mais agraciada ao longo da história do Parlamento, graças a proposições apresentadas pelo deputado Raimundo Santos, que juntas somam mais de quinze leis.

Na Câmara dos Deputados, o ponto alto da cerimônia, que será transmitido pelos canais de comunicação da Casa, entre os quais a TV Câmara, será o reconhecimento público ao ex-presidente e pastor emérito da Assembleia de Deus na capital paraense, Firmino da Anunciação Gouveia, nascido em Portugal e naturalizado brasileiro, que completou 100 anos de idade no dia 21 de março passado. Sua trajetória é considerada, no círculo assembleiano, “um testemunho de fé, liderança e compromisso com a obra de Deus”.