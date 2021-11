Alepa aguarda comunicado do TCE sobre vaga de substituto do conselheiro Nelson Chaves

O presidente da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), deputado Chicão (MDB), informou nesta quarta-feira (27) que aguarda um comunicado oficial do Tribunal de Contas do Estado (TCE/PA) sobre a vaga de conselheiro em aberto com a saída de Nelson Chaves. O cargo foi ocupado por ele durante 26 anos na Corte, após indicação da Casa de Leis.

Responsável pela fiscalização da probidade dos agentes públicos quanto a recursos financeiros e bens públicos, Nelson se destacou com a participou em projetos como o TCE Cidadão, Fórum TCE-PA e Jurisdicionados, e Conversando com o Controle Interno, além de outras iniciativas que fomentaram a cultura local, como a inauguração do Espaço Cultural Conselheiro Clóvis Moraes Rego e da Exposição Canoas de Promesseiros, e a formação do Coral Conselheira Eva Andersen Pinheiro, tudo no âmbito da Corte de Contas.

Nelson Chaves agradeceu à Assembleia Legislativa do Estado do Pará, em seu pronunciamento durante cerimônia na última semana, pela indicação de seu nome para que assumisse o cargo. O conselheiro também estendeu os agradecimentos aos que fizeram parte de sua carreira no TCE-PA, em especial aos servidores pelo apoio que deram às suas ações.

A Alepa informou que, tão logo feito o comunicado oficial da vaga, e dito sobre a responsabilidade de indicação da Casa, será feita a leitura do documento durante sessão em plenário para dar ciência aos deputados estaduais e, assim, iniciarem o processo de discussão de nomes indicados para a vaga.

“Eu combati o bom combate. Recolho minhas armas, mas guardei a minha fé. Quando olho o trabalho de todos os senhores e senhoras, sei que haveremos de festejar a construção de uma pátria fraterna, feliz e solidária desse Brasil que todos amamos. Obrigado por tudo”, disse Nelson Chaves.

O Conselheiro recebeu o colar usado no período em que foi presidente (1997-1999), sua toga e uma placa simbólica em reconhecimento pelos valorosos serviços prestados como membro da Corte de Contas.