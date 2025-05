Alckmin deve representar Brasil na missa de início do pontificado de Leão XIV

O vice-presidente Geraldo Alckmin deve representar o Brasil na missa de início do pontificado do papa Leão XIV. A celebração católica ocorrerá no dia 18 de maio, conforme a Santa Sé. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste sábado, dia 10, que avalia enviar o vice como seu representante, por causa da rotina de viagens internacionais.

"Se eu for a Roma, aí eu vou ficar muito prejudicado", justificou o petista. Lula encerrou viagem à Rússia e embarcou para Pequim. Depois de voltar da China, na próxima semana, Lula ainda irá à França no início de junho.

A missa ocorrerá às 10h na Praça São Pedro, conforme a Prefeitura da Casa Pontifícia.