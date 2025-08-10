Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

‘Água é vida, é dignidade’: 7ª Conferência das Cidades reforça propostas com obras já em andamento

Secretária Fernanda Paes destaca sistemas de abastecimento, corredores viários e projetos sustentáveis

Eva Pires | Especial para O Liberal
fonte

Fernanda Paes, secretária da Secir (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

Levar propostas concretas, alinhadas à sustentabilidade, à inclusão social e às demandas reais das comunidades paraenses. É com essa visão que a secretária de Estado das Cidades e Integração Regional, Fernanda Paes, chega à 7ª Conferência Estadual das Cidades, que ocorre de 12 a 14 de agosto, no Teatro Margarida Schivasappa, em Belém. Para ela, as discussões do evento ganham mais peso porque partem de experiências e obras já em andamento no Pará — algumas delas, como os microssistemas de abastecimento de água, mudando a vida de famílias que pela primeira vez terão água tratada em casa.

“Eu sempre digo que a água é vida, é dignidade. Você consegue ficar sem luz, mas não consegue ficar sem água”, enfatiza. Paes relata casos emblemáticos, como o de comunidades distantes no interior onde moradores, como a “Dona Maria”, dependiam de poços improvisados e baldes para ter acesso ao recurso. Agora, com a instalação dos sistemas, poderão cozinhar, tomar banho e escovar os dentes com água tratada.

Essas ações não ficam restritas a planos: já há ordem de serviço emitida para três municípios — Terra Santa, Juruti e Óbidos — e outros 13 estão em fase de licitação. Todos os projetos incorporam o uso de energia solar para reduzir impactos ambientais e custos operacionais. “A gente age tanto no social quanto no meio ambiente”, diz a secretária, reforçando a linha de propostas sustentáveis que o Pará pretende levar à etapa nacional da conferência e, futuramente, apresentar ao mundo durante a COP30, em novembro, em Belém.

Entre as obras emblemáticas está também o sistema de abastecimento de água do bairro do Fidelis, em Outeiro. A promessa de levar água tratada à comunidade foi feita em 2015, mas nunca cumprida. Hoje, os moradores sobrevivem com poços rasos e água sem tratamento. A obra, já iniciada, vai mudar esse cenário. “Agora a água vai chegar, e vai chegar tratada”, garante Paes.

Corredor viário em Santarém e outros projetos

A Secretaria também atua em grandes intervenções de mobilidade. Um exemplo é o corredor viário em Santarém, que vai ligar diretamente Santarém Novo a Santarém Velho, reduzindo drasticamente o tempo de deslocamento entre as áreas da cidade. “Hoje, para ir de um lado a outro, a população enfrenta engarrafamentos e um percurso muito mais longo. Isso impacta o trabalho, a qualidade de vida, o desenvolvimento econômico. Com essa ligação direta, quem acordava às cinco da manhã para evitar trânsito vai poder ter um tempo de vida melhor”, explica.

Há ainda projetos de drenagem em áreas vulneráveis, inspirados em experiências como a resposta aos desmoronamentos no Rio Grande do Sul, e intervenções que vão do atendimento a comunidades remotas até obras estruturantes na capital. Para a secretária, o diferencial é que a pauta da conferência não se restringe a debates teóricos. “A gente pensa desde a comunidade distante lá da Dona Joana até a nossa capital. É sobre conectar realidades, integrar o desenvolvimento urbano e o cuidado ambiental”, enfatiza.

A 7ª Conferência Estadual das Cidades reunirá cerca de 600 participantes, entre representantes do poder público, movimentos sociais, setor empresarial, academia e organizações não governamentais. O objetivo é selecionar 20 propostas que seguirão para a 6ª Conferência Nacional das Cidades, articulando-se à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Lula planta baobá no Alvorada e diz que árvore é para que futuros presidentes 'tenham juízo'

10.08.25 19h48

Conselheiro de Trump diz que não vai parar até que Jair Bolsonaro 'esteja livre'

10.08.25 17h33

DIA DOS PAIS

Flávio Bolsonaro lamenta não poder postar foto com o pai neste domingo

No vídeo endereçado ao pai, o senador também lamenta que o pai não possa ver o vídeo.

10.08.25 16h58

ELEIÇÕES 2026

Kassab: Tarcísio pode ser o único nome de centro-direita para as eleições presidenciais

Na visão do ex-ministro, Tarcísio concorreria a uma pré-candidatura se houver um cenário favorável politicamente.

10.08.25 16h28

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

"REAGE, BRASIL"

Michelle Bolsonaro chama Lula de 'cachaceiro sem vergonha' em ato em Belém

Ex-primeira-dama participou da manifestação “Reage, Brasil” na capital paraense e disse que atos têm como meta “acabar com o avanço da censura no Brasil”

03.08.25 18h33

PORNOGRAFIA INFANTIL

Michelle Bolsonaro se pronuncia após prisão de tio por pornografia infantil: 'Revoltante'

Gilberto Firmo Ferreira, tio da ex-primeira dama, foi preso na última sexta-feira (1º) por armazenar material de abuso sexual

02.08.25 14h26

POLÍCIA

Daniel é afastado da Prefeitura de Ananindeua após operação do MPPA

O MPPA deflagrou operação na manhã desta terça-feira (5/8)

05.08.25 10h19

'risco'

Michelle Bolsonaro diz que deputada avançou 'violentamente sobre as partes íntimas' de Nikolas

A agressão teria ocorrido enquanto o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), recuperava seu assento na Mesa Diretora após dois dias de ocupação em protesto à prisão de Bolsonaro

08.08.25 18h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda