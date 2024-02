Aeronave da FAB com presidente Lula a bordo aborta decolagem em Congonhas

Uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a bordo, precisou abortar a decolagem no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, no domingo (4).

O avião chegou à cabeceira da pista, aguardou autorização para decolagem, acelerou por alguns metros ainda em baixa velocidade e, em seguida, interrompeu o procedimento. Dando meia-volta, retornou no sentido contrário até deixar a pista principal, estacionando ao lado de outra aeronave da FAB.

VEJA MAIS

A Força Aérea Brasileira confirmou à CNN Brasil que o avião presidencial realizou uma "abortiva no início da corrida de decolagem" e que a ocorrência foi resolvida, permitindo que o voo prosseguisse normalmente. No entanto, não foram fornecidos detalhes sobre a natureza da ocorrência que levou ao procedimento de abortagem.

A concessionária Aena, responsável pelo Aeroporto de Congonhas, assegurou que o terminal operou normalmente após a situação envolvendo o jato presidencial.